Precio de SULLY hoy

El precio actual de SULLY (SULLY) hoy es --, con una variación del 19.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SULLY a USD es -- por SULLY.

SULLY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 112,718, con un suministro circulante de 849.83M SULLY. Durante las últimas 24 horas, SULLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00134211, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SULLY experimentó un cambio de +0.39% en la última hora y de -22.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SULLY (SULLY)

Cap de mercado $ 112.72K$ 112.72K $ 112.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 112.72K$ 112.72K $ 112.72K Suministro de Circulación 849.83M 849.83M 849.83M Suministro total 849,834,086.501935 849,834,086.501935 849,834,086.501935

La capitalización de mercado actual de SULLY es de $ 112.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SULLY es de 849.83M, con un suministro total de 849834086.501935. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 112.72K.