Precio de Stool Prisondente hoy

El precio actual de Stool Prisondente (JAILSTOOL) hoy es $ 0.00181239, con una variación del 0.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JAILSTOOL a USD es $ 0.00181239 por JAILSTOOL.

Stool Prisondente actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,812,128, con un suministro circulante de 999.85M JAILSTOOL. Durante las últimas 24 horas, JAILSTOOL cotiza entre $ 0.00176812 (bajo) y $ 0.00182603 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.217874, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00144784.

En el corto plazo, JAILSTOOL experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -4.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Cap de mercado $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Suministro de Circulación 999.85M 999.85M 999.85M Suministro total 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

