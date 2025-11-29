Precio de stBGT hoy

El precio actual de stBGT (STBGT) hoy es $ 0.932242, con una variación del 2.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STBGT a USD es $ 0.932242 por STBGT.

stBGT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 175,913, con un suministro circulante de 188.71K STBGT. Durante las últimas 24 horas, STBGT cotiza entre $ 0.892368 (bajo) y $ 0.967705 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.05, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.892368.

En el corto plazo, STBGT experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de -4.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de stBGT (STBGT)

Cap de mercado $ 175.91K$ 175.91K $ 175.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 175.91K$ 175.91K $ 175.91K Suministro de Circulación 188.71K 188.71K 188.71K Suministro total 188,707.6846424824 188,707.6846424824 188,707.6846424824

La capitalización de mercado actual de stBGT es de $ 175.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STBGT es de 188.71K, con un suministro total de 188707.6846424824. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 175.91K.