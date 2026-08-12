Precio de Staked Aave hoy

El precio actual de Staked Aave (STKAAVE) hoy es $ 88.67, con una variación del 0.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STKAAVE a USD es $ 88.67 por STKAAVE.

Staked Aave actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 217,305,077, con un suministro circulante de 2.45M STKAAVE. Durante las últimas 24 horas, STKAAVE cotiza entre $ 85.77 (bajo) y $ 89.64 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 205.25, mientras que el mínimo histórico fue $ 44.13.

En el corto plazo, STKAAVE experimentó un cambio de -0.44% en la última hora y de -2.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.42K.

Información del mercado de Staked Aave (STKAAVE)

Cap de mercado $ 217.31M$ 217.31M $ 217.31M Volumen (24H) $ 4.42K$ 4.42K $ 4.42K Cap. de mercado totalmente diluida $ 217.31M$ 217.31M $ 217.31M Suministro de Circulación 2.45M 2.45M 2.45M Suministro total 2,450,800.154898826 2,450,800.154898826 2,450,800.154898826

La capitalización de mercado actual de Staked Aave es de $ 217.31M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.42K. El suministro circulante de STKAAVE es de 2.45M, con un suministro total de 2450800.154898826. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 217.31M.