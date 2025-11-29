Precio de SPIRA hoy

El precio actual de SPIRA (SPIRA) hoy es --, con una variación del 5.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPIRA a USD es -- por SPIRA.

SPIRA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 99,799, con un suministro circulante de 229.99M SPIRA. Durante las últimas 24 horas, SPIRA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00178383, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SPIRA experimentó un cambio de -2.15% en la última hora y de +5.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SPIRA (SPIRA)

Cap de mercado $ 99.80K$ 99.80K $ 99.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 433.93K$ 433.93K $ 433.93K Suministro de Circulación 229.99M 229.99M 229.99M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SPIRA es de $ 99.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPIRA es de 229.99M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 433.93K.