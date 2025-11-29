Precio de SOLLE hoy

El precio actual de SOLLE (SOLLE) hoy es $ 0.00007698, con una variación del 16.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOLLE a USD es $ 0.00007698 por SOLLE.

SOLLE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 76,986, con un suministro circulante de 999.84M SOLLE. Durante las últimas 24 horas, SOLLE cotiza entre $ 0.00007378 (bajo) y $ 0.00009223 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00136426, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00007378.

En el corto plazo, SOLLE experimentó un cambio de -2.28% en la última hora y de +1.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SOLLE (SOLLE)

Cap de mercado $ 76.99K$ 76.99K $ 76.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 76.99K$ 76.99K $ 76.99K Suministro de Circulación 999.84M 999.84M 999.84M Suministro total 999,835,165.625107 999,835,165.625107 999,835,165.625107

La capitalización de mercado actual de SOLLE es de $ 76.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SOLLE es de 999.84M, con un suministro total de 999835165.625107. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 76.99K.