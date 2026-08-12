Precio de Solgirl hoy

El precio actual de Solgirl (SG) hoy es $ 0, con una variación del 5.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SG a USD es $ 0 por SG.

Solgirl actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,009.7, con un suministro circulante de 588.00M SG. Durante las últimas 24 horas, SG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SG experimentó un cambio de -0.77% en la última hora y de -2.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Solgirl (SG)

Cap de mercado $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K Suministro de Circulación 588.00M 588.00M 588.00M Suministro total 587,998,299.409073 587,998,299.409073 587,998,299.409073

La capitalización de mercado actual de Solgirl es de $ 15.01K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SG es de 588.00M, con un suministro total de 587998299.409073. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.01K.