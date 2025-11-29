Precio de Simps hoy

El precio actual de Simps (SIMP) hoy es $ 0.00007262, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SIMP a USD es $ 0.00007262 por SIMP.

Simps actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 72,618, con un suministro circulante de 1.00B SIMP. Durante las últimas 24 horas, SIMP cotiza entre $ 0.00007266 (bajo) y $ 0.00007302 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00436876, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00006399.

En el corto plazo, SIMP experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de +9.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Simps (SIMP)

Cap de mercado $ 72.62K$ 72.62K $ 72.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 72.62K$ 72.62K $ 72.62K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Simps es de $ 72.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SIMP es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 72.62K.