Precio de Simon the Gator hoy

El precio actual de Simon the Gator (SIMON) hoy es $ 0, con una variación del 1.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SIMON a USD es $ 0 por SIMON.

Simon the Gator actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,510.12, con un suministro circulante de 611.60M SIMON. Durante las últimas 24 horas, SIMON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00500522, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SIMON experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Simon the Gator (SIMON)

Cap de mercado $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K Suministro de Circulación 611.60M 611.60M 611.60M Suministro total 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Simon the Gator es de $ 10.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SIMON es de 611.60M, con un suministro total de 690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.51K.