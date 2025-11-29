Precio de SimiliScan hoy

El precio actual de SimiliScan (SMS) hoy es $ 0.00008561, con una variación del 4.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SMS a USD es $ 0.00008561 por SMS.

SimiliScan actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,561.43, con un suministro circulante de 100.00M SMS. Durante las últimas 24 horas, SMS cotiza entre $ 0.00008573 (bajo) y $ 0.00009131 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00376516, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00008509.

En el corto plazo, SMS experimentó un cambio de -0.28% en la última hora y de -0.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SimiliScan (SMS)

Cap de mercado $ 8.56K$ 8.56K $ 8.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.56K$ 8.56K $ 8.56K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SimiliScan es de $ 8.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SMS es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.56K.