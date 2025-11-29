Precio de Sigma bnb USD hoy

El precio actual de Sigma bnb USD (BNBUSD) hoy es $ 0.999175, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNBUSD a USD es $ 0.999175 por BNBUSD.

Sigma bnb USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,269,773, con un suministro circulante de 1.27M BNBUSD. Durante las últimas 24 horas, BNBUSD cotiza entre $ 0.998387 (bajo) y $ 1.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.019, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.990806.

En el corto plazo, BNBUSD experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de -0.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sigma bnb USD (BNBUSD)

Cap de mercado $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Suministro de Circulación 1.27M 1.27M 1.27M Suministro total 1,270,861.745590728 1,270,861.745590728 1,270,861.745590728

La capitalización de mercado actual de Sigma bnb USD es de $ 1.27M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BNBUSD es de 1.27M, con un suministro total de 1270861.745590728. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.27M.