Precio de Shib Army hoy

El precio actual de Shib Army (SHIBARMY) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHIBARMY a USD es $ 0 por SHIBARMY.

Shib Army actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,160.44, con un suministro circulante de 100.00T SHIBARMY. Durante las últimas 24 horas, SHIBARMY cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHIBARMY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Shib Army (SHIBARMY)

Cap de mercado $ 19.16K$ 19.16K $ 19.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.16K$ 19.16K $ 19.16K Suministro de Circulación 100.00T 100.00T 100.00T Suministro total 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Shib Army es de $ 19.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHIBARMY es de 100.00T, con un suministro total de 100000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.16K.