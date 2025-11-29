Precio de Send It hoy

El precio actual de Send It (SENDIT) hoy es --, con una variación del 1.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SENDIT a USD es -- por SENDIT.

Send It actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,849.25, con un suministro circulante de 1.00B SENDIT. Durante las últimas 24 horas, SENDIT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SENDIT experimentó un cambio de +0.50% en la última hora y de +7.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Send It (SENDIT)

Cap de mercado $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Send It es de $ 7.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SENDIT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.85K.