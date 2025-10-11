Información del precio (USD) de Satfi ($SATFI)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00222134 $ 0.00222134 $ 0.00222134 24H Mín $ 0.00269297 $ 0.00269297 $ 0.00269297 24H Máx 24H Mín $ 0.00222134$ 0.00222134 $ 0.00222134 24H Máx $ 0.00269297$ 0.00269297 $ 0.00269297 Máximo Histórico $ 0.0183037$ 0.0183037 $ 0.0183037 Precio más bajo $ 0.00218301$ 0.00218301 $ 0.00218301 Cambio de Precio (1H) +0.34% Cambio de Precio (1D) -16.35% Cambio de Precio (7D) -16.13% Cambio de Precio (7D) -16.13%

El precio en tiempo real de Satfi ($SATFI) es de $0.00224127. Durante las últimas 24 horas, $SATFI se ha operado entre un mínimo de $ 0.00222134 y un máximo de $ 0.00269297, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de $SATFI es de $ 0.0183037, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00218301.

En términos de rendimiento a corto plazo, $SATFI ha cambiado en un +0.34% en la última hora, -16.35% en 24 horas y -16.13% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Satfi ($SATFI)

Cap de mercado $ 224.12K$ 224.12K $ 224.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 224.12K$ 224.12K $ 224.12K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Satfi es de $ 224.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $SATFI es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 224.12K.