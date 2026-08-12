Precio de ROXONN hoy

El precio actual de ROXONN (ROXN) hoy es $ 0.00123555, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROXN a USD es $ 0.00123555 por ROXN.

ROXONN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,451, con un suministro circulante de 18.17M ROXN. Durante las últimas 24 horas, ROXN cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00488486, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00102346.

En el corto plazo, ROXN experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.47.

Información del mercado de ROXONN (ROXN)

Cap de mercado $ 22.45K$ 22.45K $ 22.45K Volumen (24H) $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Suministro de Circulación 18.17M 18.17M 18.17M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ROXONN es de $ 22.45K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.47. El suministro circulante de ROXN es de 18.17M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.24M.