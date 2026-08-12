Precio de ROME Stablecoin hoy

El precio actual de ROME Stablecoin (ROME) hoy es $ 1.003, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROME a USD es $ 1.003 por ROME.

ROME Stablecoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,198,618, con un suministro circulante de 403.73K ROME. Durante las últimas 24 horas, ROME cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.35, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.569602.

En el corto plazo, ROME experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 26.12.

Información del mercado de ROME Stablecoin (ROME)

Cap de mercado $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volumen (24H) $ 26.12$ 26.12 $ 26.12 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.20T$ 1.20T $ 1.20T Suministro de Circulación 403.73K 403.73K 403.73K Suministro total 403,725.094899 403,725.094899 403,725.094899

La capitalización de mercado actual de ROME Stablecoin es de $ 1.20M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 26.12. El suministro circulante de ROME es de 403.73K, con un suministro total de 403725.094899. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.20T.