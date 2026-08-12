Precio de Rogue AI hoy

El precio actual de Rogue AI (RAI) hoy es $ 0, con una variación del 7.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RAI a USD es $ 0 por RAI.

Rogue AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 36,174, con un suministro circulante de 999.95M RAI. Durante las últimas 24 horas, RAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00144283, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RAI experimentó un cambio de -0.44% en la última hora y de +59.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rogue AI (RAI)

Cap de mercado $ 36.17K$ 36.17K $ 36.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.17K$ 36.17K $ 36.17K Suministro de Circulación 999.95M 999.95M 999.95M Suministro total 999,947,810.789558 999,947,810.789558 999,947,810.789558

La capitalización de mercado actual de Rogue AI es de $ 36.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RAI es de 999.95M, con un suministro total de 999947810.789558. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.17K.