Precio de Riser hoy

El precio actual de Riser (RIS) hoy es $ 0, con una variación del 0.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RIS a USD es $ 0 por RIS.

Riser actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 570,538, con un suministro circulante de 250.00M RIS. Durante las últimas 24 horas, RIS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.335187, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RIS experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de -2.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.06K.

Información del mercado de Riser (RIS)

Cap de mercado $ 570.54K$ 570.54K $ 570.54K Volumen (24H) $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 570.54K$ 570.54K $ 570.54K Suministro de Circulación 250.00M 250.00M 250.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Riser es de $ 570.54K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.06K. El suministro circulante de RIS es de 250.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 570.54K.