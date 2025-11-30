Precio de Ripplebids hoy

El precio actual de Ripplebids (XRPB-SOL) hoy es $ 0.00000603, con una variación del 5.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XRPB-SOL a USD es $ 0.00000603 por XRPB-SOL.

Ripplebids actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,031.66, con un suministro circulante de 999.76M XRPB-SOL. Durante las últimas 24 horas, XRPB-SOL cotiza entre $ 0.00000603 (bajo) y $ 0.00000641 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00028007, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000459.

En el corto plazo, XRPB-SOL experimentó un cambio de -0.93% en la última hora y de -4.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ripplebids (XRPB-SOL)

Cap de mercado $ 6.03K$ 6.03K $ 6.03K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.03K$ 6.03K $ 6.03K Suministro de Circulación 999.76M 999.76M 999.76M Suministro total 999,757,944.461716 999,757,944.461716 999,757,944.461716

La capitalización de mercado actual de Ripplebids es de $ 6.03K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XRPB-SOL es de 999.76M, con un suministro total de 999757944.461716. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.03K.