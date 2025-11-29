Precio de Rico hoy

El precio actual de Rico (RICO) hoy es --, con una variación del 2.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RICO a USD es -- por RICO.

Rico actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,917, con un suministro circulante de 999.72M RICO. Durante las últimas 24 horas, RICO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00498677, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RICO experimentó un cambio de -0.60% en la última hora y de +9.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rico (RICO)

Cap de mercado $ 20.92K$ 20.92K $ 20.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.92K$ 20.92K $ 20.92K Suministro de Circulación 999.72M 999.72M 999.72M Suministro total 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

La capitalización de mercado actual de Rico es de $ 20.92K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RICO es de 999.72M, con un suministro total de 999722611.4. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.92K.