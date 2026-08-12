Precio de Quantum Innovate hoy

El precio actual de Quantum Innovate (SN63) hoy es $ 1.69, con una variación del 2.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN63 a USD es $ 1.69 por SN63.

Quantum Innovate actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,407,894, con un suministro circulante de 4.96M SN63. Durante las últimas 24 horas, SN63 cotiza entre $ 1.62 (bajo) y $ 1.73 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 16.06, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01660408.

En el corto plazo, SN63 experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +4.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 45.20K.

Información del mercado de Quantum Innovate (SN63)

Cap de mercado $ 8.41M$ 8.41M $ 8.41M Volumen (24H) $ 45.20K$ 45.20K $ 45.20K Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.41M$ 8.41M $ 8.41M Suministro de Circulación 4.96M 4.96M 4.96M Suministro total 4,961,590.120965041 4,961,590.120965041 4,961,590.120965041

La capitalización de mercado actual de Quantum Innovate es de $ 8.41M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 45.20K. El suministro circulante de SN63 es de 4.96M, con un suministro total de 4961590.120965041. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.41M.