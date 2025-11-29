Precio de Quantlink hoy

El precio actual de Quantlink (QLK) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QLK a USD es -- por QLK.

Quantlink actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,149.81, con un suministro circulante de 100.00M QLK. Durante las últimas 24 horas, QLK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.080298, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, QLK experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Quantlink (QLK)

Cap de mercado $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Quantlink es de $ 12.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QLK es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.15K.