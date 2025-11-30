Predicción del precio de Punk Auction (PAST) (USD)

Obtén predicciones de precios de Punk Auction para 2026, 2027, 2028, 2030 y más. Predice cuánto crecerá PAST en los próximos 5 años o más. Pronostica instantáneamente escenarios de precios futuros basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.

Comprar PAST

Ingresa un número entre –100 y 1,000 para predecir el precio de Punk Auction % Calcular *Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios. -- -- -- 0.00% USD Actual Predicción Predicción del precio de Punk Auction para 2025-2050 (USD) Predicción del precio de Punk Auction (PAST) para 2025 (este año) Según tu predicción, Punk Auction podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.332225 para 2025. Predicción del precio de Punk Auction (PAST) para 2026 (el próximo año) Según tu predicción, Punk Auction podría ver un crecimiento del 5.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.348836 para 2026. Predicción del precio de Punk Auction (PAST) para 2027 (en 2 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2027 de PAST es de $ 0.366278 con un 10.25% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Punk Auction (PAST) para 2028 (en 3 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2028 de PAST es de $ 0.384591 con un 15.76% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Punk Auction (PAST) para 2029 (en 4 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de PAST en 2029 es de $ 0.403821, con un 21.55% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Punk Auction (PAST) para 2030 (en 5 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de PAST en 2030 es de $ 0.424012, con un 27.63% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Punk Auction (PAST) para 2040 (en 15 años) Para 2040, el precio de Punk Auction podría ver un crecimiento del 107.89%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.690671. Predicción del precio de Punk Auction (PAST) para 2050 (en 25 años) Para 2050, el precio de Punk Auction podría ver un crecimiento del 238.64%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 1.1250. Año Precio Crecimiento 2025 $ 0.332225 0.00%

2026 $ 0.348836 5.00%

2027 $ 0.366278 10.25%

2028 $ 0.384591 15.76%

2029 $ 0.403821 21.55%

2030 $ 0.424012 27.63%

2031 $ 0.445213 34.01%

2032 $ 0.467473 40.71% Año Precio Crecimiento 2033 $ 0.490847 47.75%

2034 $ 0.515390 55.13%

2035 $ 0.541159 62.89%

2036 $ 0.568217 71.03%

2037 $ 0.596628 79.59%

2038 $ 0.626459 88.56%

2039 $ 0.657782 97.99%

2040 $ 0.690671 107.89% Mostrar Más Predicción de precio a corto plazo de Punk Auction para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Fecha Predicción de precios Crecimiento November 30, 2025(Hoy) $ 0.332225 0.00%

December 1, 2025(Mañana) $ 0.332270 0.01%

December 7, 2025(Esta Semana) $ 0.332543 0.10%

December 30, 2025(30 Días) $ 0.333590 0.41% Predicción de precio de Punk Auction (PAST) para hoy. El precio previsto para PAST el November 30, 2025(Hoy) es de $0.332225 . Esta proyección refleja el resultado calculado del porcentaje de crecimiento proporcionado, ofreciendo a los usuarios una visión del posible movimiento de precios para hoy. Predicción del precio de Punk Auction (PAST) para mañana. Para el December 1, 2025(Mañana), la predicción de precio para PAST, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5% , es de $0.332270 . Estos resultados ofrecen una perspectiva estimada para el valor del token en función de los parámetros seleccionados. Predicción de precio de Punk Auction (PAST) para esta semana. Para el December 7, 2025(Esta Semana), la predicción de precio de PAST, utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% , es $0.332543 . Esta previsión semanal se calcula basándose en el mismo porcentaje de crecimiento para proporcionar una idea de las tendencias de precio potenciales en los próximos días. Predicción de precio de Punk Auction (PAST) en 30 días. Mirando 30 días hacia adelante, el precio proyectado para PAST es $0.333590 . Esta predicción se deriva utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% para estimar en qué valor podría estar el token después de un mes.

Estadísticas del precio actual de Punk Auction Precio actual ---- -- Cambio de precio (24h) -- Cap. de mercado $ 425.38K$ 425.38K $ 425.38K Suministro de Circulación 1.28M 1.28M 1.28M Volumen (24h) ---- -- Volumen (24h) -- El último precio de PAST es de --. Tiene una variación en 24 horas del 0.00%, con un volumen de trading en 24 horas de --. Además, PAST tiene un suministro circulante de 1.28M y una capitalización de mercado total de $ 425.38K. Ver precio de PAST en vivo

Precio histórico de Punk Auction Según los últimos datos recopilados en la página de precio en vivo de Punk Auction, el precio actual de Punk Auction es 0.332225 USD. El suministro circulante de Punk Auction (PAST) es 1.28M PAST , lo que le da una capitalización de mercado de $425,379 . Período Cambio(%) Cambio(USD) Max Min 24 horas 0.76% $ 0.002509 $ 0.332311 $ 0.327988

7 días -0.56% $ -0.001872 $ 0.570558 $ 0.264692

30 Días -37.45% $ -0.124449 $ 0.570558 $ 0.264692 Desempeño en las últimas 24 horas En las últimas 24 horas, Punk Auction ha mostrado un movimiento de precio de $0.002509 , reflejando un cambio de 0.76%% en su valor. Desempeño en los últimos 7 días En los últimos 7 días, Punk Auction se negoció a un precio máximo de $0.570558 y un precio mínimo de $0.264692 . Experimentó un cambio de precio de -0.56% . Esta reciente tendencia muestra el potencial de PAST para más movimiento en el mercado. Desempeño en 30 días En el último mes, Punk Auction ha experimentado un cambio del -37.45% , lo que refleja aproximadamente un cambio de $-0.124449 en su valor. Esto indica que PAST podría experimentar más cambios de precio en un futuro cercano.

¿Cómo funciona el módulo de predicción de precios de Punk Auction (PAST)? El módulo de predicción de precios de Punk Auction es una herramienta fácil de usar diseñada para ayudarte a estimar los posibles precios futuros de PAST basados en tus propias suposiciones de crecimiento. Ya seas un trader experimentado o un inversionista curioso, este módulo ofrece una manera simple e interactiva de predecir el valor futuro del token. 1. Ingresa tu predicción de crecimiento Empieza ingresando tu porcentaje de crecimiento deseado, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de tu perspectiva del mercado. Esto podría reflejar tus expectativas para Punk Auction en el próximo año, los próximos cinco años o incluso en las próximas décadas. 2. Calcula el precio futuro Una vez que hayas ingresado la tasa de crecimiento, haz clic en el botón 'Calcular'. El módulo calculará instantáneamente el precio futuro proyectado de PAST, brindándote una visualización clara de cómo tu predicción afecta el valor del token con el tiempo. 3. Explora diferentes escenarios Puedes experimentar con diversas tasas de crecimiento para ver cómo las diferentes condiciones del mercado podrían afectar el precio de Punk Auction. Esta flexibilidad te permite analizar tanto pronósticos optimistas como conservadores, ayudándote a tomar decisiones más informadas. 4. Sentimiento del usuario y perspectivas de la comunidad El módulo también integra datos de sentimiento de los usuarios, lo que te permite comparar tus predicciones con las de otros usuarios. Este aporte colectivo ofrece valiosa información sobre cómo la comunidad percibe el futuro de PAST. Indicadores técnicos para la predicción de precios Para mejorar la precisión de la predicción, el módulo utiliza una variedad de indicadores técnicos y datos del mercado. Estos incluyen: Promedios Móviles Exponenciales (EMA): Ayudan a rastrear la tendencia del precio del token al suavizar las fluctuaciones y brindar información sobre posibles cambios de tendencia. Bandas de Bollinger: Miden la volatilidad del mercado e identifican posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. Índice de Fuerza Relativa (RSI): Evalúa el impulso de PAST para determinar si se encuentra en una fase alcista o bajista. Indicador de convergencia/divergencia de media móvil (MACD): Evalúa la fuerza y dirección de los movimientos de precios para identificar posibles puntos de entrada y salida. Al combinar estos indicadores con datos del mercado en tiempo real, el módulo proporciona una predicción dinámica de precios, ayudándote a obtener una comprensión más profunda del potencial futuro de Punk Auction.

¿Por qué es importante la predicción del precio de PAST?

Las predicciones del precio de PAST son cruciales por varias razones, y los inversionistas las utilizan con diversos propósitos:

Desarrollo de estrategias de inversión: Las predicciones ayudan a los inversionistas a formular estrategias. Al estimar los precios futuros, pueden decidir cuándo comprar, vender o mantener criptomonedas.

Evaluación de riesgos: Comprender los posibles movimientos de precio permite a los inversionistas evaluar el riesgo asociado con un activo cripto en particular. Esto es esencial para gestionar y mitigar posibles pérdidas.

Análisis de mercado: Las predicciones suelen implicar el análisis de tendencias del mercado, noticias y datos históricos. Este análisis integral ayuda a los inversionistas a comprender la dinámica del mercado y los factores que influyen en los cambios de precio.

Diversificación de portafolio: Al predecir qué criptomonedas podrían tener un buen desempeño, los inversionistas pueden diversificar sus portafolios en consecuencia, distribuyendo el riesgo entre varios activos.

Planificación a largo plazo: Los inversionistas que buscan ganancias a largo plazo confían en las predicciones para identificar criptomonedas con potencial de crecimiento futuro.

Preparación psicológica: Conocer los posibles escenarios de precios prepara a los inversionistas emocional y financieramente para la volatilidad del mercado.

Compromiso de la comunidad: Las predicciones de precios de criptomonedas suelen generar discusiones dentro de la comunidad de inversionistas, lo que conduce a una comprensión más amplia y sabiduría colectiva sobre las tendencias del mercado.

Preguntas frecuentes (FAQ): ¿Vale la pena invertir en PAST ahora? Según tus predicciones, PAST alcanzará los -- el undefined , lo que lo convierte en un token que vale la pena considerar. ¿Cuál es la predicción del precio de PAST para el próximo mes? Según la herramienta de predicción del precio de Punk Auction (PAST), el precio de PAST alcanzará los -- el undefined . ¿Cuánto costará 1 PAST en 2026? El precio de 1 Punk Auction (PAST) hoy es -- . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de PAST se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2026. ¿Cuál es el precio previsto de PAST para 2027? Se prevé que Punk Auction (PAST) crezca un 0.00% anualmente, y que alcance un precio de -- por 1 PAST para 2027. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de PAST en 2028? De acuerdo con tu predicción de precio, Punk Auction (PAST) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2028. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de PAST para 2029? De acuerdo con tu predicción del precio, Punk Auction (PAST) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2029. ¿Cuánto costará 1 PAST en 2030? El precio de 1 Punk Auction (PAST) hoy es de -- . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de PAST se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2030. ¿Cuál es la predicción del precio de PAST para 2040? Se prevé que el precio de Punk Auction (PAST) experimente incrementos anuales del 0.00% , hasta alcanzar un precio de -- por 1 PAST para 2040. Regístrate Ahora