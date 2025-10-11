Información del precio (USD) de Puge (PUGE)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.40% Cambio de Precio (1D) -15.92% Cambio de Precio (7D) -8.33% Cambio de Precio (7D) -8.33%

El precio en tiempo real de Puge (PUGE) es de --. Durante las últimas 24 horas, PUGE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PUGE es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, PUGE ha cambiado en un +0.40% en la última hora, -15.92% en 24 horas y -8.33% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Puge (PUGE)

Cap de mercado $ 54.09K$ 54.09K $ 54.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 54.09K$ 54.09K $ 54.09K Suministro de Circulación 1.00T 1.00T 1.00T Suministro total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Puge es de $ 54.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PUGE es de 1.00T, con un suministro total de 1000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 54.09K.