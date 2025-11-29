Precio de pSOL hoy

El precio actual de pSOL (PSOL) hoy es $ 137.38, con una variación del 1.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PSOL a USD es $ 137.38 por PSOL.

pSOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 366,631, con un suministro circulante de 2.67K PSOL. Durante las últimas 24 horas, PSOL cotiza entre $ 136.85 (bajo) y $ 138.99 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 253.13, mientras que el mínimo histórico fue $ 122.37.

En el corto plazo, PSOL experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de pSOL (PSOL)

Cap de mercado $ 366.63K$ 366.63K $ 366.63K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 366.63K$ 366.63K $ 366.63K Suministro de Circulación 2.67K 2.67K 2.67K Suministro total 2,668.675113603 2,668.675113603 2,668.675113603

La capitalización de mercado actual de pSOL es de $ 366.63K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PSOL es de 2.67K, con un suministro total de 2668.675113603. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 366.63K.