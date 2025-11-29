Precio de PIPCAT hoy

El precio actual de PIPCAT (PIPCAT) hoy es --, con una variación del 30.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIPCAT a USD es -- por PIPCAT.

PIPCAT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,086.72, con un suministro circulante de 999.47M PIPCAT. Durante las últimas 24 horas, PIPCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PIPCAT experimentó un cambio de -2.53% en la última hora y de +37.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PIPCAT (PIPCAT)

Cap de mercado $ 10.09K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.09K Suministro de Circulación 999.47M Suministro total 999,474,778.294019

