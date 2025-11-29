Precio de Physical Gold hoy

El precio actual de Physical Gold (GOLD) hoy es --, con una variación del 4.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOLD a USD es -- por GOLD.

Physical Gold actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 40,524, con un suministro circulante de 998.94M GOLD. Durante las últimas 24 horas, GOLD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00168629, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GOLD experimentó un cambio de -0.65% en la última hora y de +10.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Physical Gold (GOLD)

Cap de mercado $ 40.52K$ 40.52K $ 40.52K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.52K$ 40.52K $ 40.52K Suministro de Circulación 998.94M 998.94M 998.94M Suministro total 998,944,097.032157 998,944,097.032157 998,944,097.032157

La capitalización de mercado actual de Physical Gold es de $ 40.52K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOLD es de 998.94M, con un suministro total de 998944097.032157. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.52K.