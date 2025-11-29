Precio de Patience Token hoy

El precio actual de Patience Token (PATIENCE) hoy es $ 3.77, con una variación del 0.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PATIENCE a USD es $ 3.77 por PATIENCE.

Patience Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,167,117, con un suministro circulante de 1.63M PATIENCE. Durante las últimas 24 horas, PATIENCE cotiza entre $ 3.66 (bajo) y $ 3.89 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.6, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.94.

En el corto plazo, PATIENCE experimentó un cambio de -0.32% en la última hora y de +9.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Patience Token (PATIENCE)

Cap de mercado $ 6.17M$ 6.17M $ 6.17M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 29.37M$ 29.37M $ 29.37M Suministro de Circulación 1.63M 1.63M 1.63M Suministro total 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

