Precio de Omnia Protocol hoy

El precio actual de Omnia Protocol (OMNIA) hoy es $ 0.0043902, con una variación del 4.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OMNIA a USD es $ 0.0043902 por OMNIA.

Omnia Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 166,800, con un suministro circulante de 37.99M OMNIA. Durante las últimas 24 horas, OMNIA cotiza entre $ 0.00354042 (bajo) y $ 0.00504472 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.724005, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00100478.

En el corto plazo, OMNIA experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de +44.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Omnia Protocol (OMNIA)

Cap de mercado $ 166.80K$ 166.80K $ 166.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 432.00K$ 432.00K $ 432.00K Suministro de Circulación 37.99M 37.99M 37.99M Suministro total 98,399,953.0 98,399,953.0 98,399,953.0

La capitalización de mercado actual de Omnia Protocol es de $ 166.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OMNIA es de 37.99M, con un suministro total de 98399953.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 432.00K.