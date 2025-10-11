Información del precio (USD) de ODIN Tools (ODIN)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00345672 24H Máx $ 0.00452116 Máximo Histórico $ 0.00779732 Precio más bajo $ 0.00201723 Cambio de Precio (1H) +0.84% Cambio de Precio (1D) -20.38% Cambio de Precio (7D) -18.83%

El precio en tiempo real de ODIN Tools (ODIN) es de $0.00352179. Durante las últimas 24 horas, ODIN se ha operado entre un mínimo de $ 0.00345672 y un máximo de $ 0.00452116, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ODIN es de $ 0.00779732, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00201723.

En términos de rendimiento a corto plazo, ODIN ha cambiado en un +0.84% en la última hora, -20.38% en 24 horas y -18.83% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de ODIN Tools (ODIN)

Cap de mercado $ 266.63K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 328.50K Suministro de Circulación 75.42M Suministro total 92,918,446.41845858

La capitalización de mercado actual de ODIN Tools es de $ 266.63K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ODIN es de 75.42M, con un suministro total de 92918446.41845858. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 328.50K.