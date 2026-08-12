Precio de NVIDIA rStock hoy

El precio actual de NVIDIA rStock (NVDAR) hoy es $ 181.7, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NVDAR a USD es $ 181.7 por NVDAR.

NVIDIA rStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 216,409, con un suministro circulante de 1.19K NVDAR. Durante las últimas 24 horas, NVDAR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 200.0, mientras que el mínimo histórico fue $ 171.52.

En el corto plazo, NVDAR experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.39.

Información del mercado de NVIDIA rStock (NVDAR)

Cap de mercado $ 216.41K$ 216.41K $ 216.41K Volumen (24H) $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Cap. de mercado totalmente diluida $ 216.41K$ 216.41K $ 216.41K Suministro de Circulación 1.19K 1.19K 1.19K Suministro total 1,190.998356721 1,190.998356721 1,190.998356721

La capitalización de mercado actual de NVIDIA rStock es de $ 216.41K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.39. El suministro circulante de NVDAR es de 1.19K, con un suministro total de 1190.998356721. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 216.41K.