Precio de NUVA nvPRIME hoy

El precio actual de NUVA nvPRIME (NVPRIME) hoy es $ 1.058, con una variación del 0.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NVPRIME a USD es $ 1.058 por NVPRIME.

NUVA nvPRIME actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,176,561, con un suministro circulante de 4.89M NVPRIME. Durante las últimas 24 horas, NVPRIME cotiza entre $ 1.048 (bajo) y $ 1.058 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.062, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.04.

En el corto plazo, NVPRIME experimentó un cambio de +0.56% en la última hora y de +0.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de NUVA nvPRIME (NVPRIME)

Cap de mercado $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Suministro de Circulación 4.89M 4.89M 4.89M Suministro total 4,893,348.157404975 4,893,348.157404975 4,893,348.157404975

La capitalización de mercado actual de NUVA nvPRIME es de $ 5.18M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de NVPRIME es de 4.89M, con un suministro total de 4893348.157404975. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.18M.