Precio de NSDQ420 hoy

El precio actual de NSDQ420 (NSDQ) hoy es --, con una variación del 11.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NSDQ a USD es -- por NSDQ.

NSDQ420 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 676,687, con un suministro circulante de 1.00B NSDQ. Durante las últimas 24 horas, NSDQ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01594689, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NSDQ experimentó un cambio de +0.38% en la última hora y de +15.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NSDQ420 (NSDQ)

Cap de mercado $ 676.69K$ 676.69K $ 676.69K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 676.69K$ 676.69K $ 676.69K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de NSDQ420 es de $ 676.69K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NSDQ es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 676.69K.