Precio de NOTAI hoy

El precio actual de NOTAI (NOTAI) hoy es --, con una variación del 3.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOTAI a USD es -- por NOTAI.

NOTAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 421,916, con un suministro circulante de 95.00B NOTAI. Durante las últimas 24 horas, NOTAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NOTAI experimentó un cambio de -0.78% en la última hora y de -8.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NOTAI (NOTAI)

Cap de mercado $ 421.92K$ 421.92K $ 421.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 444.12K$ 444.12K $ 444.12K Suministro de Circulación 95.00B 95.00B 95.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de NOTAI es de $ 421.92K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NOTAI es de 95.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 444.12K.