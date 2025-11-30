Precio de NOKKI hoy

El precio actual de NOKKI (NOKKI) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOKKI a USD es -- por NOKKI.

NOKKI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,271.55, con un suministro circulante de 999.27M NOKKI. Durante las últimas 24 horas, NOKKI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0027141, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NOKKI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NOKKI (NOKKI)

Cap de mercado $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Suministro de Circulación 999.27M 999.27M 999.27M Suministro total 999,267,231.586353 999,267,231.586353 999,267,231.586353

La capitalización de mercado actual de NOKKI es de $ 6.27K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NOKKI es de 999.27M, con un suministro total de 999267231.586353. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.27K.