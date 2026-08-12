Precio de Noel Claw hoy

El precio actual de Noel Claw (NOELCLAW) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOELCLAW a USD es $ 0 por NOELCLAW.

Noel Claw actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,811.75, con un suministro circulante de 95.50B NOELCLAW. Durante las últimas 24 horas, NOELCLAW cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NOELCLAW experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Noel Claw (NOELCLAW)

Cap de mercado $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Suministro de Circulación 95.50B 95.50B 95.50B Suministro total 99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206

La capitalización de mercado actual de Noel Claw es de $ 11.81K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NOELCLAW es de 95.50B, con un suministro total de 99836739267.92206. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.15K.