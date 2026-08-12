Precio de NINEHOOD hoy

El precio actual de NINEHOOD (NINEHOOD) hoy es $ 0, con una variación del 4.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NINEHOOD a USD es $ 0 por NINEHOOD.

NINEHOOD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 151,381, con un suministro circulante de 1.00B NINEHOOD. Durante las últimas 24 horas, NINEHOOD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00250556, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NINEHOOD experimentó un cambio de +16.01% en la última hora y de -71.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.42K.

Información del mercado de NINEHOOD (NINEHOOD)

Cap de mercado $ 151.38K$ 151.38K $ 151.38K Volumen (24H) $ 54.42K$ 54.42K $ 54.42K Cap. de mercado totalmente diluida $ 151.38K$ 151.38K $ 151.38K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de NINEHOOD es de $ 151.38K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.42K. El suministro circulante de NINEHOOD es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 151.38K.