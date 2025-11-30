Precio de NeverPay hoy

El precio actual de NeverPay (NPAY) hoy es --, con una variación del 3.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NPAY a USD es -- por NPAY.

NeverPay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,079.14, con un suministro circulante de 998.91M NPAY. Durante las últimas 24 horas, NPAY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NPAY experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +6.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NeverPay (NPAY)

Cap de mercado $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Suministro de Circulación 998.91M 998.91M 998.91M Suministro total 998,910,348.106549 998,910,348.106549 998,910,348.106549

La capitalización de mercado actual de NeverPay es de $ 8.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NPAY es de 998.91M, con un suministro total de 998910348.106549. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.08K.