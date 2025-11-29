Precio de Nexsay hoy

El precio actual de Nexsay (NEXSAY) hoy es $ 0.0000000983, con una variación del 6.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEXSAY a USD es $ 0.0000000983 por NEXSAY.

Nexsay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NEXSAY. Durante las últimas 24 horas, NEXSAY cotiza entre $ 0.0000000883 (bajo) y $ 0.000000111 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NEXSAY experimentó un cambio de +8.73% en la última hora y de -72.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 165.36K.

Información del mercado de Nexsay (NEXSAY)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 165.36K$ 165.36K $ 165.36K Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Nexsay es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 165.36K. El suministro circulante de NEXSAY es de --, con un suministro total de 100000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.83K.