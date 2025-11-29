Precio de Truvia hoy

El precio actual de Truvia (TRUVIA) hoy es $ 0.00000001651, con una variación del 7.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRUVIA a USD es $ 0.00000001651 por TRUVIA.

Truvia actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TRUVIA. Durante las últimas 24 horas, TRUVIA cotiza entre $ 0.00000001307 (bajo) y $ 0.000000018 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TRUVIA experimentó un cambio de +1.04% en la última hora y de -33.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.08M.

Información del mercado de Truvia (TRUVIA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.67M$ 34.67M $ 34.67M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Truvia es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.08M. El suministro circulante de TRUVIA es de --, con un suministro total de 2100000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.67M.