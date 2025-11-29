Precio de NeonNeko hoy

El precio actual de NeonNeko (NEKO) hoy es --, con una variación del 1.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEKO a USD es -- por NEKO.

NeonNeko actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 48,752, con un suministro circulante de 2.00B NEKO. Durante las últimas 24 horas, NEKO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.170115, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NEKO experimentó un cambio de +0.87% en la última hora y de +7.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NeonNeko (NEKO)

Cap de mercado $ 48.75K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 48.75K Suministro de Circulación 2.00B Suministro total 2,000,000,000.0

