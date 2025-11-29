Precio de Musk It hoy

El precio actual de Musk It (MUSKIT) hoy es $ 0.00013292, con una variación del 3.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MUSKIT a USD es $ 0.00013292 por MUSKIT.

Musk It actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 132,920, con un suministro circulante de 999.92M MUSKIT. Durante las últimas 24 horas, MUSKIT cotiza entre $ 0.00013277 (bajo) y $ 0.00013778 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.072781, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00011469.

En el corto plazo, MUSKIT experimentó un cambio de -0.64% en la última hora y de +14.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Musk It (MUSKIT)

Cap de mercado $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K Suministro de Circulación 999.92M 999.92M 999.92M Suministro total 999,921,584.963593 999,921,584.963593 999,921,584.963593

La capitalización de mercado actual de Musk It es de $ 132.92K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MUSKIT es de 999.92M, con un suministro total de 999921584.963593. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 132.92K.