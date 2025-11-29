Precio de Moona Lisa hoy

El precio actual de Moona Lisa (MOONA) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOONA a USD es -- por MOONA.

Moona Lisa actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 51,801, con un suministro circulante de 999.99M MOONA. Durante las últimas 24 horas, MOONA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00913512, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOONA experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Moona Lisa (MOONA)

Cap de mercado $ 51.80K$ 51.80K $ 51.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 51.80K$ 51.80K $ 51.80K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,993,745.368721 999,993,745.368721 999,993,745.368721

