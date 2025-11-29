Precio de Mint Blockchain hoy

El precio actual de Mint Blockchain (MINT) hoy es $ 0.00205969, con una variación del 1.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MINT a USD es $ 0.00205969 por MINT.

Mint Blockchain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 403,597, con un suministro circulante de 195.95M MINT. Durante las últimas 24 horas, MINT cotiza entre $ 0.00200638 (bajo) y $ 0.00211106 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.079854, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00144984.

En el corto plazo, MINT experimentó un cambio de +0.37% en la última hora y de +2.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mint Blockchain (MINT)

Cap de mercado $ 403.60K$ 403.60K $ 403.60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Suministro de Circulación 195.95M 195.95M 195.95M Suministro total 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

La capitalización de mercado actual de Mint Blockchain es de $ 403.60K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MINT es de 195.95M, con un suministro total de 999999999.5153956. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.06M.