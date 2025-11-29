Precio de mini hoy

El precio actual de mini (MINI) hoy es $ 0.0040919, con una variación del 1.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MINI a USD es $ 0.0040919 por MINI.

mini actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,574,500, con un suministro circulante de 875.81M MINI. Durante las últimas 24 horas, MINI cotiza entre $ 0.00399261 (bajo) y $ 0.00432533 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.096963, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00195457.

En el corto plazo, MINI experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de +28.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de mini (MINI)

Cap de mercado $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Suministro de Circulación 875.81M 875.81M 875.81M Suministro total 875,812,570.948209 875,812,570.948209 875,812,570.948209

La capitalización de mercado actual de mini es de $ 3.57M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MINI es de 875.81M, con un suministro total de 875812570.948209. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.57M.