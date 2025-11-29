Precio de mindshare hoy

El precio actual de mindshare (MINDSHARE) hoy es --, con una variación del 4.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MINDSHARE a USD es -- por MINDSHARE.

mindshare actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 318,652, con un suministro circulante de 999.95M MINDSHARE. Durante las últimas 24 horas, MINDSHARE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00243364, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MINDSHARE experimentó un cambio de -1.34% en la última hora y de +10.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de mindshare (MINDSHARE)

Cap de mercado $ 318.65K$ 318.65K $ 318.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 318.65K$ 318.65K $ 318.65K Suministro de Circulación 999.95M 999.95M 999.95M Suministro total 999,947,462.270995 999,947,462.270995 999,947,462.270995

