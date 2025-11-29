Precio de Metaverse Face hoy

El precio actual de Metaverse Face (MEFA) hoy es $ 0.0000235, con una variación del 2.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEFA a USD es $ 0.0000235 por MEFA.

Metaverse Face actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 223,338, con un suministro circulante de 9.50B MEFA. Durante las últimas 24 horas, MEFA cotiza entre $ 0.00002331 (bajo) y $ 0.00002398 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00148951, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002134.

En el corto plazo, MEFA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Metaverse Face (MEFA)

Cap de mercado $ 223.34K$ 223.34K $ 223.34K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 234.98K$ 234.98K $ 234.98K Suministro de Circulación 9.50B 9.50B 9.50B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

