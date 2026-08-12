Precio de Maru Dog hoy

El precio actual de Maru Dog (MARU) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MARU a USD es $ 0 por MARU.

Maru Dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 38,298, con un suministro circulante de 77.78B MARU. Durante las últimas 24 horas, MARU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MARU experimentó un cambio de +0.58% en la última hora y de +2.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Maru Dog (MARU)

Cap de mercado $ 38.30K$ 38.30K $ 38.30K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 38.30K$ 38.30K $ 38.30K Suministro de Circulación 77.78B 77.78B 77.78B Suministro total 77,777,777,776.0 77,777,777,776.0 77,777,777,776.0

La capitalización de mercado actual de Maru Dog es de $ 38.30K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MARU es de 77.78B, con un suministro total de 77777777776.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 38.30K.