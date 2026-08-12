Precio de MANTRA USD hoy

El precio actual de MANTRA USD (MANTRAUSD) hoy es $ 0.997734, con una variación del 0.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MANTRAUSD a USD es $ 0.997734 por MANTRAUSD.

MANTRA USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 349,263, con un suministro circulante de 350.03K MANTRAUSD. Durante las últimas 24 horas, MANTRAUSD cotiza entre $ 0.987998 (bajo) y $ 1.008 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.11, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.918503.

En el corto plazo, MANTRAUSD experimentó un cambio de -0.42% en la última hora y de +0.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.63K.

Información del mercado de MANTRA USD (MANTRAUSD)

Cap de mercado $ 349.26K$ 349.26K $ 349.26K Volumen (24H) $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Cap. de mercado totalmente diluida $ 349.26K$ 349.26K $ 349.26K Suministro de Circulación 350.03K 350.03K 350.03K Suministro total 350,031.443616 350,031.443616 350,031.443616

La capitalización de mercado actual de MANTRA USD es de $ 349.26K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.63K. El suministro circulante de MANTRAUSD es de 350.03K, con un suministro total de 350031.443616. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 349.26K.