Información del precio (USD) de MAGA VP (MVP)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.001881 $ 0.001881 $ 0.001881 24H Mín $ 0.00216787 $ 0.00216787 $ 0.00216787 24H Máx 24H Mín $ 0.001881$ 0.001881 $ 0.001881 24H Máx $ 0.00216787$ 0.00216787 $ 0.00216787 Máximo Histórico $ 0.709196$ 0.709196 $ 0.709196 Precio más bajo $ 0.001881$ 0.001881 $ 0.001881 Cambio de Precio (1H) +1.27% Cambio de Precio (1D) -10.26% Cambio de Precio (7D) -14.72% Cambio de Precio (7D) -14.72%

El precio en tiempo real de MAGA VP (MVP) es de $0.00192443. Durante las últimas 24 horas, MVP se ha operado entre un mínimo de $ 0.001881 y un máximo de $ 0.00216787, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MVP es de $ 0.709196, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.001881.

En términos de rendimiento a corto plazo, MVP ha cambiado en un +1.27% en la última hora, -10.26% en 24 horas y -14.72% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de MAGA VP (MVP)

Cap de mercado $ 87.09K$ 87.09K $ 87.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 91.41K$ 91.41K $ 91.41K Suministro de Circulación 45.25M 45.25M 45.25M Suministro total 47,500,000.0 47,500,000.0 47,500,000.0

La capitalización de mercado actual de MAGA VP es de $ 87.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MVP es de 45.25M, con un suministro total de 47500000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 91.41K.